WindTre tiene testa a Iliad con la sua offerta operator attack GO 101 Star + Easy Pay Digital con 101 GB di traffico dati al mese. I clienti del gestore francese possono richiedere l’offerta e ottenerla a un costo di soli 7,99 euro al mese. WindTre permetterà loro di ricevere i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

L’offerta WindTre Go 101 Star + Easy Pay Digital potrà essere attivata direttamente online: ecco tutti i passaggi da eseguire e le spese da affrontare!

Passa a WindTre da Iliad: offerta, attivazione e costo di rinnovo!

La tariffa WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital è rivolta a tutti i clienti provenienti da:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Accedendo al sito ufficiale, alla sezione “cambio operatore” e indicando il gestore di provenienza sarà possibile selezionare l’offerta WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital e ricevere la SIM WindTre direttamente a casa, tramite corriere. L’operatore non richiederà alcun costo di attivazione ma sarà necessario affrontare la spesa di 1,00 euro per l’acquisto della SIM.

I nuovi clienti provenienti da uno dei gestori indicati sopra hanno a disposizione anche due ulteriori offerte che permettono di ricevere fino a 100 GB di traffico dati, la cui differenza sostanziale riguarda il costo di rinnovo e la modalità di pagamento da utilizzare per affrontare le spese.