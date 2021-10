La famiglia di smartphone a marchio Vivo continua ad ampliarsi. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto produttore cinese Vivo ha presentato in veste ufficiale in Cina un nuovo smartphone medio di gamma, ovvero il nuovo Vivo S10e, il quale si distingue per la presenza di un ampio schermo AMOLED e da un nuovo processore a marchio MediaTek. Vediamo qui di seguito le sue caratteristiche principali.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo S10e: ecco le caratteristiche tecniche

Un nuovo smartphone medio di gamma è stato dunque aggiunto all’ampio catalogo del produttore cinese Vivo. Il nuovo Vivo S10e, in particolare, si caratteristiche per la presenza di un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.4 pollici. Sotto al cofano troviamo poi uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 900.

Vivo S10e – scheda tecnica

Display SuperAMOLED con una diagonale da 6.4 pollici in risoluzione FullHD+ con un notch a goccia centrale

Processore MediaTek Dimensity 900

Tagli di memoria da 8 GB di RAM e 128 oppure 256 GB di storage interno

Tripla fotocamera posteriore con sensori fotografici da 64, 8 (grandangolo) e 2 (profondità) megapixel

Fotocamera frontale per i selfie da 32 megapixel

Batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W

Sistema operativo Android 11 con interfaccia utente OriginOS

Altro: Jack audio da 3.5 mm per le cuffie, spessore di 7.59 mm

Peso: 175 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo S10e sarà disponibile all’acquisto in Cina dal 20 ottobre nelle colorazioni Haze Blue e Glaze Black ad un prezzo iniziale di circa 320 euro al cambio, fino ad un prezzo massimo di circa 348 euro.