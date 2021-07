Il produttore cinese Vivo ha da poco presentato in veste ufficiale ben due nuovi smartphone appartenenti alla serie S. Stiamo parlando dei nuovi Vivo S10 e Vivo S10 Pro, i quali possono entrambi vantare la presenza di ampi display SuperAMOLED con una elevata frequenza di aggiornamento e uno degli ultimi processori di casa MediaTek.

Vivo annuncia ufficialmente i nuovi Vivo S10 e Vivo S10 Pro

Vivo ha dunque presentato in queste ore due nuovi smartphone appartenenti alla fascia medio-alta del mercato. Vivo S10 e Vivo S10 Pro, in particolare, condividono numerose caratteristiche tecniche. Come già accennato, la parte frontale ospita un ampio display SuperAMOLED da 6.44 pollici in risoluzione FullHD+ e con un refresh rate pari a 90Hz. In alto al centro è poi collocato un notch piuttosto esteso, che ospita però ben due fotocamere anteriori da 44 megapixel e da 8 megapixel (un sensore grandangolare).

Una delle cose che differisce tra i due device è il comparto fotografico. Nello specifico, il Vivo S10 dispone di una tripla fotocamera con un sensore principale da 64 megapixel, un grandangolo da 8 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel. Il Vivo S10 Pro, invece, può vantare un sensore fotografico principale da ben 108 megapixel (il sensore ISOCELL HM2) con una apertura focale pari a f/1.88, accompagnato sempre da due sensori da 8 e 2 megapixel.

Entrambi gli smartphone montano poi uno degli ultimi processori di casa MediaTek, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1100, con diversi tagli di memoria da 8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Non manca ovviamente il supporto al 5G e troviamo infine una batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 44W.

Prezzi e disponibilità

I nuovi Vivo S10 e Vivo S10 Pro saranno distribuiti sul mercato ad un prezzo al cambio rispettivamente da 366 euro e 524 euro circa al cambio.