Finalmente il giorno fatidico e più volte rimandato sta per arrivare. Da domani non avremo più scampo. Siete pronti al nuovo digitale terrestre? Con lo switch off in programma per domani 20 ottobre 2021 dovrete dire addio a diversi canali Rai e Mediaset. Ovviamente solo se il vostro televisore non è compatibile con la nuova tecnologia Mpeg4 che migliora di tanto la qualità della trasmissione. Vediamo insieme nei particolari cosa succederà e quali canali saranno oscurati negli apparecchi datati.

Digitale terrestre: ecco i canali Rai e Mediaset che passeranno in Mpeg4

Da domani, 20 ottobre 2021, alcuni canali delle due emittenti televisive italiane più importanti, Rai e Mediaset, passeranno in Mpeg4. Si tratta di una nuova tecnologia che trasformerà in HD avanzato la qualità della trasmissione con il digitale terrestre.

Ci teniamo a precisare che in programma ci sono solo i canali tematici di Rai e Mediaset. Questo per garantire ai ritardatari, che ancora non si sono adeguati ai nuovi standard in arrivo, di non perdersi i contenuti dei canali principali. Vediamo ora l’elenco completo di quelli che passeranno in Mpeg4 sul digitale terrestre.

Per quanto riguarda i canali Rai si tratta di: Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola. Invece per quanto riguarda Mediaset: TGCom24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV.

Come capire se il proprio televisore è compatibile al Mpeg4

Capire se il proprio televisore è compatibile alla tecnologia del nuovo digitale terrestre che trasmetterà in Mpeg4 è facile e veloce. Accendendo il vostro apparecchio dovrete sintonizzarvi sui canali 501 Rai Uno HD, 505 Canale 5 HD e 507 La7 HD.

Se almeno uno di questi tre è visibile, allora vuol dire che la vostra TV è compatibile al nuovo digitale terrestre. Oppure, sintonizzandosi sui canali 100 e 200 dovrebbe comparire la scritta: “Test HEVC Main10“. Se invece nemmeno uno di quei tre canali è in chiaro o sui due appena menzionati non compare nulla, vuol dire che dovrete acquistare o un decoder o un nuovo televisore compatibili al Mpeg4 e alla frequenza DVB-T2.