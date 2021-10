Si avvicina il giorno in cui diversi canali televisivi passeranno sotto la nuova e più performante codifica Mpeg4. Questo comporterà l’oscuramento della vecchia frequenza. Quindi se non siete pronti al prossimo e immediato primo switch off del nuovo digitale terrestre dovrete dire addio a molti canali Rai e Mediaset. In questo articolo vi elencheremo quali sono e come verificare la compatibilità del vostro televisore alla nuova tecnologia entrante.

Digitale terrestre: ecco i canali Rai e Mediaset oggetto del primo switch off

“È in arrivo la Nuova TV Digitale che, grazie ai nuovi standard tecnologici, consentirà di migliorare la qualità del segnale e di dare spazio alle trasmissioni in alta definizione“. Questo è l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito dedicato alla nuova tecnologia, realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Qui è anche possibile accedere alle istruzioni per richiedere il Bonus TV nel duplice formato: con o senza limite di reddito ISEE.

Tuttavia, prima di procedere alla richiesta del Bonus TV, è necessario verificare la compatibilità al digitale terrestre del proprio apparecchio. Anche perché se non fosse in grado di ricevere la nuova codifica del digitale terrestre definita Mpeg4 allora il 20 ottobre perderete una bella fetta di canali Rai e Mediaset.

Ecco l’elenco completo dei canali Rai e Mediaset che cambieranno codifica partecipando per primi allo switch off in programma per il prossimo 20 ottobre 2021:

ecco quali passeranno al nuovo : Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai YoYo, Rai Sport+ HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium e Rai Scuola; invece, per quanto riguarda quelli Mediaset si tratta di: Tgcom 24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 Tv e Virgin Radio Tv.

Questi sono tutti canali tematici delle due emittenti televisive. Ciò vuol dire che a chi non riuscirà ad adeguarsi al nuovo digitale terrestre entro quella data sarà garantita la visione dei canali principali.