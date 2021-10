Il mese di ottobre è stato particolarmente ricco di tante offerte di rete mobile davvero interessanti da parte di tutti i vari operatori telefonici italiani. In queste ultime ore, in particolare, è stata lanciata ufficialmente una nuova offerta mobile da parte di Tiscali Mobile ad un prezzo di soli 5,99 euro al mese. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Tiscali Mobile lancia una nuova offerta super conveniente a 5,99 euro al mese

Come già accennato, è stata da poco resa disponibile una nuova offerta mobile da parte del noto operatore telefonico Tiscali Mobile. L’offerta in questione è denominata Tiscali Smart 70 Promo ed ha un costo davvero irrisorio di soli 5,99 euro al mese.

Ma cosa ha da offrire agli utenti questa offerta? Con quest’ultima si avranno a disposizione 70 GB di traffico dati per navigare in internet con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

Tiscali Smart 70 Promo sarà attivabile da tutti i nuovi utenti che richiederanno però la portabilità da un qualsiasi operatore telefonico. Il costo, come già detto, è di 5,99 euro al mese, ma solo per i primi tre mesi. Successivamente, infatti, il costo salirà a 7,99 euro al mese ed è inoltre previsto un costo di 10 euro per la scheda SIM, mentre il costo di attivazione è gratuito.

Vi ricordiamo infine che con l’attivazione di questa offerta è incluso il piano tariffario Tiscali 20. Quest’ultimo prevede un importo pari a 20 centesimi al minuto per le chiamate senza scatto alla risposta e 20 centesimi per ogni SMS inviato.