Attualmente il noto operatore virtuale ho. Mobile sta proponendo tutta una serie di offerte mobile davvero interessanti grazie all’ottimo rapporto tra qualità di quanto offerto e prezzo di vendita. Una delle più allettanti è l’offerta mobile denominata ho. 5,99 dedicata a tutti coloro che effettueranno la portabilità da altri operatori come gli MVNO.

L’offerta di rete mobile ho. 5,99 di ho. Mobile con tanti Giga a soli 5,99 euro al mese

L’operatore virtuale di Vodafone propone da sempre tante offerte mobile notevoli e, come già accennato, ho. 5,99 è una delle più interessanti. Nello specifico, di tratta di un’offerta molto allettante che propone 50 GB di traffico dati con connettività 4G (con velocità massima di 30 Mbps in download e in upload), minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali senza limiti ed SMS illimitati verso tutti. Il cost, come suggerisce il nome, è di 5,99 euro al mese, il costo di attivazione e il costo di spedizione della SIM sono azzerati, mentre è però previsto un costo di 0,99 euro per la scheda SIM.

Potranno attivare questa offerta di ho. Mobile tutti gli utenti che effettueranno la portabilità dagli operatori Iliad, Coop Voce, Fastweb, Feder Mobile, Spusu Italia, Lyca Mobile, DIGI MOBIL, 1Mobile, Poste Mobile, Rabona Mobile, Tiscali e da altri gestori virtuali. Anche con l’attivazione di questa offerta sono poi inclusi alcuni servizi, come la deviazione di chiamata. Vi ricordiamo che l’operatore virtuale ha reso disponibile da poco tempo anche l’offerta ho. 7,99 120 GB. Quest’ultima è rivolta ad alcuni ex clienti ed offre ben 120 GB di traffico dati.