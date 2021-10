I prezzi attivati da Bennet all’interno del proprio volantino sono effettivamente in caduta libera, gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione di accedere a prodotti dalla qualità decisamente elevata, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre eccessivamente elevate.

Gli acquisti, se interessati ad alcuni dei prodotti inclusi, sono effettuabili solamente presso i negozi fisici, al momento infatti gli stessi modelli non sono disponibili, ai prezzi indicati, tramite il sito ufficiale dell’azienda. La rateizzazione potrà sempre essere richiesta al superamento dei 199 euro di spesa, salvo approvazione da parte della finanziaria.

Bennet: questo volantino è da paura

Il prezzo più basso attivato da Bennet è rivolto direttamente ad un prodotto divenuto con il tempo molto economico, stiamo parlando di Apple iPhone 11, finalmente acquistabile con un esborso finale di 499 euro, una cifra più bassa di quanto avremmo mai sperato (per quanto riguarda la variante da 64GB di memoria interna).

Sempre all’interno del medesimo volantino, segnaliamo la possibilità di acquistare un MacBook Air con processore Apple M1, il modello in questione prevede display da 13,3 pollici di diagonale, ovviamente retina ad alta definizione; il suo prezzo di vendita corrisponde esattamente a 949 euro, una cifra complessivamente accessibile ed accettabile, considerando il background dell’azienda.

Per conoscere da vicino il volantino Bennet, e sopratutto per approfondire la conoscenza dell’ottima campagna promozionale lanciata dall’azienda, si consiglia la visione delle pagine che potete trovare elencate in esclusiva sul sito. Gli acquisti, lo ricordiamo, possono essere completati solamente in negozio.