Il volantino Euronics è assolutamente inedito e propone al consumatore finale tantissime opzioni tra cui poter scegliere, sempre nell’ottica di riuscire a risparmiare ingenti quantitativi di denaro sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale si allontana dalle abitudini dell’azienda, promettendo sconti eguali in ogni singolo negozio in Italia, ovvero gli acquisti possono essere completati ovunque senza distinzioni o limitazioni particolari. In aggiunta, i singoli prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, e prevedono ovviamente la versione no brand, nel caso della telefonia mobile.

Euronics: tanti sconti per tutti i gusti

Sconti sempre più interessanti, ed agguerriti, sono effettivamente disponibili da Euronics, anche legati alla fascia alta della telefonia mobile. Gli utenti possono fare affidamento su prodotti di altissimo livello, in vendita a prezzi tutt’altro che elevati o irraggiungibili; due esempi sono perfettamente portati dalla coppia Oppo Find X3 Neo, acquistabile a 569 euro, oppure Samsung Galaxy S21, la cui richiesta finale si avvicina ai 699 euro.

Sempre all’interno del medesimo volantino, ricordiamo comunque la presenza anche di prodotti decisamente più economici, con tetto massimo imposto dal Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 399 euro. Gli altri dispositivi da non perdere sono Xiaomi Redmi 9C, Redmi 10, Mi 11 Lite, Wiko Power U10, Oppo Find X3 Lite, Vivo Y21, Galaxy A12 o similari.

Un insieme di offerte e di sconti sempre più vasto, da non perdere assolutamente e da scoprire sul sito ufficiale.