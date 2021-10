Mentre Apple è nota per mantenere i suoi servizi esclusivi sui suoi dispositivi, Apple TV+ e Apple Music sono disponibili su altre piattaforme come Android, Windows e Smart TV. Ora sembra che Apple abbia lavorato per portare l’app Apple Music su PlayStation 5.

Come condiviso su Reddit da un utente PS5, l’app Apple Music è stata visualizzata nel menu musicale di PlayStation 5, anche se non ce n’è uno. Tuttavia, almeno per ora, non c’è modo di scaricare l’app poiché un messaggio di errore dice che non è disponibile. Un altro utente ha suggerito che l’app potrebbe essere rilasciata anche per le console PlayStation 4.

PlayStation 5 potrebbe includere presto anche altre funzioni

Apple non ha mai annunciato che Apple Music arriverà su PS4 e PS5, ma non sarebbe una sorpresa poiché l’app Apple TV è già disponibile per le console PlayStation. Il fatto che l’icona di Apple Music venga visualizzata nel menu musicale della PS5 è una forte indicazione che entrambe le società hanno lavorato su un accordo speciale.

Al momento, non ci sono informazioni riguardanti l’arrivo di quest’app sulla console di Sony ed Apple non ha dichiarato alcun commento in merito. Ciò significa che dovremo aspettare qualche settimana prima di scoprire quando sarà disponibile Apple Music per PS5 e PS4 oppure la società potrebbe rilasciarlo a sorpresa.

All’inizio di quest’anno, 9to5Mac ha appreso da fonti che Apple sta lavorando anche a nuove app Apple Music e Podcast per Microsoft Store, che potrebbero essere app per Xbox o persino Windows. Vale la pena notare che l’app Apple TV è disponibile anche per Xbox One e Xbox Series.