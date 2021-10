Abbiamo sentito voci sull’ingresso di Oppo nella gamma di dispositivi pieghevoli da un po’ di tempo ormai. L’anno scorso, la società ha presentato un concetto di smartphone arrotolabile molto interessante, ma sembra che il marchio introdurrà prima uno smartphone pieghevole. Ora, un informatore affidabile, Digital Chat Station,ci fornisce informazioni sui parametri di base del prossimo smartphone pieghevole Oppo.

Secondo il famoso tipster, lo smartphone Oppo Foldable assomiglierà al Mate X2 di Huawei. Avrà uno schermo OLED principale con una diagonale da 7,8 pollici a 8 pollici. Inoltre, il display proviene da BOE e conterrà una risoluzione Full HD+ con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Oppo potrebbe rilasciare il device pieghevole molto presto

Il dispositivo verrà fornito con una fotocamera selfie da 32 MP, ma non è chiaro se si tratterà di una fotocamera standard o di un’unità sotto il display. Samsung è stata la prima a introdurre una fotocamera sotto il display e, per ora, non è chiaro se altri saranno in grado di seguirla quest’anno.

Ad ogni modo, l’Oppo X Fold avrà una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP. Può essere dotato di due o anche tre sensori aggiuntivi per scatti ultrawide, macro o rilevamento della profondità. Altri pezzi del telefono includono uno scanner di impronte digitali montato lateralmente. Funziona con il sistema operativo Android 11 e ha la skin ColorOS 12 nella parte superiore.

È interessante notare che all’inizio di quest’anno è emersa una voce precedente che diceva che Oppo e Google si sarebbero uniti al segmento pieghevole quest’anno. Il gigante della ricerca dovrebbe mostrare il suo primo smartphone pieghevole questo mese insieme alla serie Pixel 6. Tuttavia, non è chiaro se il dispositivo sarà disponibile in commercio a ottobre. Si prevede inoltre che il gigante della ricerca svelerà Android 12.1 che apporterà regolazioni e modifiche native per gli smartphone pieghevoli.