Il volantino Coop e Ipercoop nasconde al proprio interno sconti assolutamente da non perdere, gli utenti sono ben felici di avere la possibilità di godere di riduzioni importanti, applicate su smartphone sia di fascia bassa, che veri e propri top di gamma dell’ultimo periodo.

La campagna promozionale si allontana da quanto siamo solitamente abituati a vedere, in quanto risulta essere attiva solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda, non nei punti vendita, almeno ai prezzi indicati nell’articolo. La spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita, al superamento, anche cumulato di più prodotti, dei 19 euro di spesa complessivi.

Coop e Ipercoop: che occasioni e che prezzi bassi

I migliori prodotti in promozione da Coop e Ipercoop sono perlopiù legati alla fascia media della telefonia mobile, gli utenti si ritrovano a fronteggiare una campagna promozionale con prezzi che non vanno oltre i 400 euro, con prestazioni ugualmente allettanti. I modelli in questione toccano infatti Apple iPhone SE 2020, Xiaomi Mi 11 Lite, Alcatel 3X 2020, Apple iPhone 7, Galaxy A12, ma anche Xiaomi Redmi 9A, Realme C21 o Galaxy A21s.

Meno interessanti sono invece i dispositivi più costosi, i top di gamma non presentano sconti particolarmente interessanti, parliamo infatti di 1329 euro per il Galaxy S21 Ultra 5G, 1079 euro per il Galaxy S21+, oppure 879 euro per il Galaxy S21.

Maggiori informazioni sono disponibili direttamente sul sito, premete questo link per collegarvi direttamente ed iniziare sin da subito a risparmiare.