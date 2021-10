Ormai è ufficiale e non si può più tornare indietro! Tra 18 giorni WhatsApp sul tuo smartphone potrebbe smettere di funzionare. Scopri se anche il tuo è tra i modelli che perderanno il supporto all’app. Una tappa obbligata che spingerà molti ad acquistare un nuovo device compatibile ai prossimi aggiornamenti che arriveranno dal 1° novembre 2021 in poi. Una decisione che il Gruppo Facebook ha preso in modo definitivo.

WhatsApp: addio supporto per questi modelli di smartphone

A novembre WhatsApp abbandonerà alcuni dispositivi. In sostanza questi modelli non riceveranno più alcun supporto dall’app perdendo tutti i prossimi aggiornamenti. Tutto ciò a partire dal 1° novembre 2021.

Una situazione che non farà felice molti. Ad aver avvisato della faccenda è stata proprio WhatsApp che, in una nota ufficiale, ha comunicato:

“WhatsApp non supporterà più i dispositivi Android con sistema operativo 4.0.4 e versioni precedenti a partire dall’1 novembre 2021. Ti invitiamo a passare a un dispositivo supportato o a salvare la cronologia chat entro tale data“.

Quindi, oggetto di scarto da parte dell’app di messaggistica istantanea del Gruppo Facebook saranno tutti gli smartphone con sistema operativo Android alla versione 4.0.4 o precedente. Così facendo l’app installata su tali dispositivi non riceverà più alcun aggiornamento dal Play Store di Google.

Una notizia che sta lasciando molti con l’amaro in bocca. Soprattutto coloro che si trovano ancora bene con il proprio smartphone e che, per l’utilizzo che ne fanno, non avevano bisogno di alta e aggiornata tecnologia. Parliamo al passato perché dall’1 novembre, se non lo cambieranno, saranno tagliati fuori da WhatsApp.

Una situazione che ha ben poche soluzioni. Anche perché l’app, volente o dolente, deve integrare nuove funzionalità per restare al passo delle concorrenti e ciò richiede sempre più risorse. Risorse che i modelli più datati non hanno e rischierebbero di crashare ogni minuto.

In conclusione, segnatevi questa data se avete uno smartphone con Android 4.0.4 o versione precedente: 1 novembre 2021. L’addio a WhatsApp per questi modelli è già segnato e mancano solo pochi giorni, più precisamente meno di un mese.