Il volantino Unieuro non guarda in faccia nessuno guadagnandosi le prime posizioni nella classifica delle promozioni dei rivenditori di elettronica, con una lunga serie di offerte e di sconti molto speciali, a disposizione globale.

La caratteristica principale di tutte le soluzioni di Unieuro è proprio questa, ovvero la possibilità di accedere alle riduzioni di prezzo indistintamente dalla provenienza, sia essa regionale che online. Nel secondo caso, inoltre, è prevista la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui il cliente dovesse spendere più di 49 euro, senza vincoli sulla categoria merceologica scelta.

Unieuro: il volantino con alcune delle migliori offerte

La nuova campagna promozionale di Unieuro parte dalla fascia alta della telefonia mobile, con l’obiettivo di scontare i migliori prodotti in circolazione, portandoli a prezzi decisamente più bassi del normale. Tra i modelli in vendita troviamo infatti Galaxy S21+, disponibile a 799 euro, passando per la versione più economica, quale è il Galaxy S21, il cui prezzo non supera i 699 euro, in alternativa al più recente, e costoso, Galaxy Z Flip3, disponibile a 1149 euro.

La via di mezzo maggiormente consigliata, ovvero un prodotto in grado di garantire ottime prestazioni, ad un prezzo relativamente ridotto, è l’Oppo Find X3 Neo, in vendita appunto a 569 euro.

Per quanto riguarda la fascia più bassa del segmento, ricordiamo la presenza di Realme GT Master Edition, Xiaomi Redmi 9, Xiaomi Redmi Note 10S, galaxy A22 e similari. Gli sconti sono tutti disponibili nel seguente volantino.