Il volantino carrefour non vuole assolutamente essere da meno, rispetto a quanto i principali rivenditori di elettronica hanno da offrire, per questo motivo ha deciso di scontare alcuni dei migliori prodotti e smartphone attualmente disponibili sul mercato.

La campagna promozionale, come tutte le precedenti della stessa azienda, risulta essere perfettamente fruibile solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia, non sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. I prezzi sono bassi e non presentano limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili, per questo dovrebbe essere garantita la presenza anche in prossimità della data di scadenza del volantino.

Carrefour: le occasioni dai prezzi sempre più economici

Il volantino Carrefour non punta troppo sulla varietà degli sconti, ma mira esclusivamente un singolo modello, promettendo una buonissima riduzione generale al consumatore che vi vuole accedere, e che da sempre avrebbe voluto acquistare uno smartphone Apple. Il dispositivo di cui stiamo parlando risulta essere in commercio da più di un anno, stiamo ovviamente parlando dell’iPhone 12, disponibile oggi da Carrefour a 749 euro, nella variante no brand.

Dalla scheda tecnica si possono comprendere le potenzialità dell’offerta, infatti si tratta di un modello con display OLED da 6,1 pollici di diagonale (risoluzione 1170 x 2532 pixel), con processore A14 Bionic, frequenza di clock a 2.65GHz e hexa-core, 4GB di RAM, sensore per le impronte digitali e sblocco con il viso, per finire con 2 sensori fotografici incastonati nella parte posteriore.

Il volantino Carrefour può essere sfogliato sul sito ufficiale.