I nuovi sconti attivati dal volantino Comet, sono assolutamente speciali ed intrisi di fortissime riduzioni nel prezzo finale di vendita, garantendo al consumatore finale un risparmio più importante di quanto si sarebbe potuto pensare o sperare di ottenere.

La campagna promozionale non presenta limitazioni importanti, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati ovunque in Italia, come anche sfruttando l’e-commerce di Comet. Il dettaglio da ricordare riguarda le spese di spedizione, sono scontate del 100% nel momento in cui si dovessero i 49 euro di ordine complessivo.

Comet: ecco il volantino dalle mille offerte

I prodotti in promozione da Comet spaziano nelle più svariate categorie merceologiche, e fasce di prezzo, riuscendo a garantire al consumatore un livello di risparmio assolutamente degno di nota. I modelli da non perdere assolutamente di vista toccano Oppo Reno6 Pro, a 799 euro, passando anche per xiaomi mi 11 a 799 euro, Oppo Reno6 a 499 euro, iPhone 12 Mini, disponibile all’acquisto a 599 euro, per finire con l’ottimo Xiaomi Mi 11i, il cui prezzo si aggira attorno ai 499 euro.

Nella fascia inferiore dai 300 euro, invece, si possono acquistare modelli del calibro di Xiaomi Redmi Note 10, Oppo A53s, Oppo A94, Oppo A74, Motorola E7 Power, Motorola Moto G 5G, Redmi 9C, Mi 11 Lite o anche Redmi 9T.

Il volantino Comet non presenta limitazioni in termini di scorte disponibili, teoricamente dovreste trovare possibilità di acquisto anche in prossimità della data di scadenza dello stesso.