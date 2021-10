Google è continuamente alla ricerca di nuove funzionalità da inserire all’interno del proprio motore di ricerca. Cerca costantemente di arricchire la propria offerta così da fornire ai propri utenti il servizio migliore possibile.

Google vi accorda la chitarra

L’ultima trovata è davvero interessante, specialmente per gli appassionati di musica e canto. Semplice ed intuitiva, la nuova funzionalità vi semplificherà la vita. Per sfruttare l’accordatore, non dovrete fare altro che digitare Google Tuner nella barra di ricerca.

Dopo aver concesso l’autorizzazione ad utilizzare il microfono, il gioco è fatto. L’accordatore mostrerà la nota suonata ed indicherà se bisogna alzare o abbassare l’accordatura. Potrete sfruttare questa funzione sia per la vostra chitarra che per la vostra voce.