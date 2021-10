FIFA, il cui nome è diventato sinonimo di calcio videoludico negli ultimi due decenni, potrebbe non essere più il titolo del franchise di EA Sports.

Cam Weber, direttore generale e alto dirigente di EA Sports, ha dichiarato giovedì in una nota ai giocatori: ” stiamo esplorando l’idea di rinominare i nostri giochi di calcio. Ciò significa che stiamo rivedendo il nostro accordo sui diritti di denominazione con la FIFA, che è separato da tutte le altre nostre partnership e licenze ufficiali in tutto il mondo del calcio”.

Nel paragrafo precedente, Weber ha menzionato i 300 licenziatari che EA paga per dare alla serie FIFA la sua autenticità, dalla licenza del gruppo FIFPRO ccon un elenco di oltre 17.000 giocatori, alla UEFA Champions League e ai massimi livelli europei campionati professionistici come la Liga Spagnola.

Ma il nome FIFA non ha nulla a che fare con questo. Qualunque cosa EA Sports abbia pagato all’ente sanzionatorio globale del calcio, riguarda solo il titolo del gioco. La FIFA controlla la Coppa del Mondo, ovviamente, ma le inclusioni nel videogioco dei suoi tornei maschili e femminili sono una questione di licenza separata.

Una scelta economica?

L’accordo di licenza di lunga data di EA Sports con la FIFA assomiglia in qualche modo a quello che aveva con la NCAA per il videogioco di football universitario pubblicato dal 1997 al 2013. In quel caso, la licenza della NCAA era solo per il titolo del videogioco e EA Sports lo ha pagato principalmente come bonus nel suo accordo per i marchi March Madness e Final Four della NCAA sulla serie di basket del college che l’editore ha concluso nel 2009.

È possibile che Weber ed EA si siano resi conto di aver bisogno di un altro metodo per differenziarsi da eFootball, piu’ di quanto Ultimate Team riesca attualmente a fare. Inoltre, la societa’ potrebbe anche pensare di sponsorizzare eventi come la Coppa del Mondo 2022 in Qatar che sicuramente genererà cattiva pubblicità e appannamento per il marchio FIFA.

La dichiarazione di Weber di giovedì include anche tre grandi tornei di calcio che un tempo appartenevano esclusivamente a PES/Winning Eleven: la UEFA Champions League e l’Europa League e il campionato per club CONMEBOL Libertadores del Sud America. Tutto sottolinea l’implicazione che FIFA, come marchio, è irrilevante per il gioco attuale, se non addirittura dannoso per il pubblico.