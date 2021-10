Ottima notizia per tutti quelli che amano il marchio Nokia. A quanto pare, HMD Global ha deciso ufficialmente di aggiungere alla propria gamma di dispositivi Android a brand Nokia il suo primissimo tablet. Parliamo del T20, un dispositivo che ha la serissima intenzione di stravolgere il mercato.

Di fatto, la pandemia ha sicuramente risollevato un settore che era in caduta libera, infatti tra smartworking e didattica a distanza, c’è stato un numero sempre maggiore che si è affidato ai tablet e le principali aziende del settore hanno deciso di sfruttare questo momento. Tra queste quindi c’è Nokia, che vuole innestarsi nel mercato col nuovo T20.

Nokia: dettagli e caratteristiche tecniche del T20

Il nuovo tablet T20 di Nokia ha uno schermo da 10,4 pollici, risoluzione di 1200×2000 pixel e oltre 400 cd/mq di luminosità. Design elegante e in alluminio, con vetro frontale rinforzato. E’ importante notare il processore: un Unisoc T610 a otto core non top di gamma ma che riesce comunque a fornire prestazioni di ottimo livello.

Nokia ha intenzione di puntare sull’autonomia e sugli aggiornamenti. Infatti, come detto anche da HMD, il dispositivo dovrebbe uscire ufficialmente a inizio novembre con Android 11 già pre-installato. Inoltre, ci saranno anche due major release del sistema operativo fino ad Android 13. Quindi, tra anni di aggiornamenti di sicurezza sicuri.

La batteria è da 8200 mAh, la quale può tranquillamente garantire una giornata intera di autonomia. Ricarica rapida a 15 Watt via connessione USB-C, per far sì che non si rimanga mai senza autonomia. Infine per quanto concerne il comparto fotografico, abbiamo un sensore frontale da 5 Megapixel e uno posteriore da 8, con altoparlanti stereo e doppio microfoni. Infine i prezzi: in Italia costa 239 euro per il modello base WiFi e 249 euro per quello LTE.