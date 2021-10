tim-offerte-pazzesche-e-sim-top-number-incredibili

Chi l’ha detto che con le offerte telefoniche si può solo risparmiare? Scopriamo insieme le SIM Top Number di TIM che promettono alti guadagni. Si tratta di una forma di collezionismo davvero avvincente. Persone da tutto il mondo sono alla ricerca di numeri telefonici facili da ricordare. Ecco il metodo migliore per scovare quelle SIM che si riveleranno un investimento futuro davvero interessante. Tanto, con la portabilità potrete sfruttarle scegliendo la migliore offerta dell’operatore mobile nazionale.

TIM: scopriamo le sue SIM Top Number

Esiste un mercato fatto di SIM definite Top Number perché hanno collegato un numero di telefono con speciali caratteristiche. Tra le sequenze più ricercate ci sono quelle facili da ricordare, ma insieme anche quelle con più numeri uguali possibili. Ne esistono anche in ordine crescente e in ordine decrescente. Incredibile, si possono trovare SIM Top Number anche di TIM.

Il posto migliore per cercarle è eBay, il famoso shop online dove si possono acquistare tantissime cose. Fra queste ci sono anche le SIM Top Number di TIM. Basta indicizzare la ricerca e il gioco è fatto. Un elenco mostrerà quelle che attualmente sono in vendita.

Sono due le modalità di acquisto. La prima scegliendo di pagare l’importo indicato dal venditore, senza se e senza ma. Ovviamente noi di Tecnoandroid vi consigliamo sempre di percorrere la seconda, ovvero proponendo voi una base di prezzo da cui partire. Sceglietela in modo tale che sia realistica e, allo stesso tempo, che permetta una certa contrattazione non mettendovi subito con le spalle al muro.

Una volta individuata e acquistata la SIM Top Number che fa al caso vostro, potrete effettuare la portabilità su un’offerta TIM tra quelle disponibili. Non cambiate operatore perché altrimenti la SIM perderebbe di valore e non riuscireste più a venderla in futuro. In questo modo concederete tempo al vostro oggetto prezioso di acquistare ancora più valore e voi sfrutterete la SIM con un’offerta davvero speciale. In più se si attiva la promozione TIM Serie A e Champions il bundle dell’offerta mobile è gratis.