iliad-non-perdetevi-le-migliori-offerte-per-tablet-e-ipad

Scopriamo insieme le migliori offerte Iliad per tablet e iPad. Sono davvero pazzesche e il loro prezzo vi farà risparmiare tantissimi soldi. Un concentrato di contenuti e qualità in bundle davvero golosi vi permetterà di navigare con il vostro dispositivo senza pensare ai Giga. L’operatore francese continua il suo successo in Italia affermandosi uno dei migliori provider per soddisfazione clienti. Ecco quali sono le promozioni da abbinare al vostro tablet.

Iliad: le promozioni da abbinare al vostro tablet o iPad

Vediamo quindi quali sono le promozioni Iliad da abbinare al vostro tablet o iPad. Premettiamo che si tratta di offerte che hanno incluso non solo il piano dati, ma anche quello voce e che sono compatibili solo con i dispositivi predisposti alla rete avendo un alloggio per la SIM.

Ovviamente la nostra scelta è andata su quelle top offerte da Iliad. Proprio perché consigliate anche per la navigazione da tablet e iPad, non bisogna centellinare sui Giga inclusi nel piano mensile. Queste due che vi proponiamo vi faranno dormire sonni tranquilli concedendovi anche alcune visioni in streaming delle vostre serie TV preferite su Netflix.

Giga 120

Partiamo dalla top di gamma dell’operatore, l’offerta Iliad Giga 120. A soli 9,99 euro al mese questo ricco bundle include:

120 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 5G inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Iliad Giga 80

Se per alcuni 120 Giga di traffico dati possono sembrare troppi, allora ecco arrivare in soccorso l’offerta Iliad Giga 80. La possibilità di navigare in internet si riduce rispetto alla precedente, tuttavia rimane una promozione di tutto rispetto. Infatti a soli 7,99 euro il bundle include: