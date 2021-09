Le offerte Iliad con Giga illimitati per la navigazione online sono davvero un sogno a occhi aperti. Ecco le ultimissime promozioni mobile dell’operatore. Si tratta di un concentrato incredibile che unisce il risparmio, quindi prezzo vantaggioso, a un bundle di tutto rispetto. Le diverse soluzioni sembrano essere realizzate su misura alle maggiori esigenze degli utenti. Scopriamole insieme per scegliere quella che fa al caso vostro.

Iliad: le sue offerte mobile sono da capogiro e i Giga non finiscono mai

Se è vero che un’offerta Iliad con Giga illimitati è un sogno, è altrettanto vero che l’operatore offre promozioni davvero fantastiche. La sua offerta di punta ha così tanti Giga inclusi al mese che non finiscono mai.

Perciò non perdiamoci in chiacchiere e vediamo le tre offerte con Giga inclusi per la navigazione in 5G di Iliad disponibili all’attivazione online sul sito ufficiale o presso le sue Simbox.

Giga 120

Partiamo dall’offerta mobile regina, la Iliad Giga 120. Si tratta di un pacchetto tutto incluso dedicato a chi naviga tanto in rete utilizzando anche molte app di streaming. A soli 9,99 euro al mese questo bundle include:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 120 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 5G inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Iliad Giga 80

Un’altra offerta degna di nota è la Iliad Giga 80. Si tratta di una tappa intermedia tra quella top e quella minimal. Utile a chi non vuole rinunciare ai Giga per la navigazione online, ma allo stesso tempo non ne ha bisogno di tantissimi. A soli 7,99 euro al mese il bundle include:

minuti illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; SMS illimitati verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale;

verso tutti in numeri di rete fissa e mobile nazionale; 80 Giga di traffica dati;

di traffica dati; navigazione 5G inclusa nella tariffa;

inclusa nella tariffa; contributo iniziale di 9,99 euro una tantum per il costo della SIM.

Giga 40

Concludiamo ora con l’ultima offerta della lista, la Iliad Giga 40. Non è immediatamente visibile sul sito ufficiale dell’operatore perché effettivamente l’idea del provider è quella di puntare sulle prime due. Nonostante ciò questa rappresenta il giusto compromesso per chi naviga poco con lo smartphone. Quindi anche quell’euro risparmiato al contrario andrebbe buttato. Il bundle, a soli 6,99 euro al mese, include: