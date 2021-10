L’operatore virtuale Noitel, attivo su rete Vodafone, ha lanciato una nuova versione dell’offerta tariffaria Super Jump, composta da 120 Giga di traffico dati allo stesso costo mensile di 7,99 euro al mese. Quest’ultimo è valido adesso anche per i già clienti.

Con questa nuova variante dell’offerta, denominata Super Jump 120 Giga, l’operatore propone dunque un bundle dati maggiore rispetto alla variante precedente, ormai non più disponibile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NoiTel: ancora disponibile la Super Jump a meno di 8 euro al mese

Con la nuova Super Jump 120 Giga sono previsti ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti i numeri nazionali e 120 Giga di traffico internet mobile a un costo di 7,99 euro al mese, con addebito automatico su credito residuo. Considerando che la precedente versione offriva 100 Giga mensili, adesso, rispetto a prima vengono messi a disposizione 20 Giga di traffico dati in più.

Come già accennato, il costo di 7,99 euro al mese è adesso valido anche per i già clienti Noitel che decidono di effettuare il cambio offerta. Nel documento di trasparenza tariffaria, il prezzo di 8,99 euro al mese non viene infatti più indicato. In precedenza, all’interno del sito ufficiale Noitel veniva anche specificato che il costo di 7,99 euro al mese era valido soltanto per nuovi clienti, ma adesso questa precisazione non è più presente.

Salvo eventuali cambiamenti, per attivare Super Jump 120 Giga si ha tempo fino al 31 Ottobre 2021. Il costo di attivazione è pari a 5 euro e viene applicato sia a nuovi che a già clienti Noitel. Per quanto riguarda invece i nuovi clienti, è possibile sia attivare un nuovo numero che richiedere la portabilità da qualsiasi altro operatore, ma in tutti i casi è necessario sostenere il prezzo della nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro. Si segnala tuttavia che se il cliente non effettua una ricarica entro 15 giorni dal mancato pagamento, Noitel avvierà il processo di cessazione dell’offerta.