Le nuove occasioni lanciate, e rese disponibili da Carrefour, non finiscono mai di stupire per l’ottima qualità delle riduzioni effettivamente applicate, con le quali gli utenti hanno la possibilità di confrontarsi per cercare di spendere il meno possibile.

L’accesso alla campagna promozionale è possibile, come al solito, nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma non sul sito ufficiale. Tutti i prodotti sono ad ogni modo commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, in grado di coprire ogni difetto di fabbrica, ma non i danni accidentali; nel caso della telefonia mobile, le varianti in vendita sono anche sbrandizzate, ovvero gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dai produttori, non dagli operatori telefonici.

Carrefour: le occasioni più incredibili

Il risparmio con Carrefour raggiunge i massimi livelli, tutti gli utenti possono buttarsi a capofitto sull’acquisto di un nuovo modello molto interessante, sebbene comunque appartenga alla fascia infinitamente più bassa della telefonia mobile. Stiamo parlando appunto dello Xiaomi Redmi 9A, un terminale disponibile all’acquisto a soli 99 euro, e con il quale è possibile godere di ottime prestazioni, naturalmente proporzionate al segmento di cui stiamo parlando.

La scheda tecnica parla di un terminale con un discreto display IPS LCD da oltre 6 pollici, un processore quad-core, nonché una bellissima batteria da 5000mAh, la quale permette di godere di una autonomia decisamente superiore alla media. Gli utenti potranno effettivamente pensare di utilizzare il dispositivo per lungo periodo, prima di doverlo ricaricare tramite una presa a muro.