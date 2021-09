Bennet prova in tutti i modi a mettere all’angolo le dirette concorrenti della rivendita di elettronica, con il lancio di un volantino che ha quasi dell’incredibile, per la qualità degli sconti effettivamente applicati dall’azienda sulla tecnologia generale.

Difficilmente in un supermercato, quindi in un vero e proprio rivenditore di elettronica, abbiamo potuto trovare offerte tanto interessanti. Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, devono ad ogni modo essere completati esclusivamente nei singoli punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti. Tutti i prodotti sono legati alla garanzia legale della durata di 24 mesi, con l’aggiunta della variante no brand per quanto riguarda la telefonia mobile.

Bennet: le occasioni per risparmiare sono ghiottissime

Il livello di risparmio da Bennet ha rapidamente raggiunto quote inimmaginabili, il nuovo SottoCosto dell’azienda prevede l’inserimento dell’Apple iPhone 12, in vendita ad un prezzo molto più basso del normale, pari a 649 euro. Attenzione però, le scorte distribuite ai vari negozi sono estremamente limitate e potrebbero terminare prima del previsto, affrettatevi nel caso in cui vogliate completare l’acquisto.

In parallelo, coloro che vorranno poi aggiungere anche un accessorio al nuovo smartphone, potranno scegliere le Apple Airpods di prima generazione, pagandole solamente 99 euro.

Non mancano altre offerte legate alle più disparate categorie merceologiche, per questo motivo consigliamo la visione delle pagine che per comodità sono disponibili direttamente a questo link (gli acquisti sono comunque effettuabili solo in negozio).