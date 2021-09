Instagram Kids: sospeso lo sviluppo dell’app per under 13

Instagram Kids non si farà, per ora. Facebook annuncia di aver accantonato il progetto per dedicarsi alla realizzazione di ulteriori strumenti tramite i quali offrire la possibilità di gestire gli account dei minori in maniera ottimale.