Iliad rappresenta ancora la migliore soluzione per tutti coloro che desiderano attivare offerte low cost con ampie soglie di consumo. Nel mese di Settembre, il provider francese ha deciso di confermare a listino la sua tariffa Giga 120. I clienti che scelgono questa tariffa avranno consumi no limits per chiamate e SMS con 120 Giga per navigare in internet ad un costo di soli 9,99 euro.

Iliad, il limite imposto ai vecchi abbonati per la tariffa da 120 Giga

La Giga 120 rappresenta quindi la migliore soluzione per coniugare un ampio pacchetto di consumo a costi da vero e proprio ribasso. Purtroppo, però, allo stato attuale questa ricaricabile è una soluzione a disposizione principalmente dei nuovi abbonati, dato che per i vecchi clienti di Iliad ancora non è presente il servizio del cambio tariffa.

I clienti che decidono di attivare un piano con Iliad accettano la piena corrispondenza tra il piano tariffario e la ricaricabile di base. Dal momento della sottoscrizione della SIM nasce quindi una sorta di vincolo sulla promozione base.

Il limite che sta facendo infuriare gran parte dei clienti della prima ora di Iliad è ben chiaro. Tutti coloro che nelle prime settimane hanno aderito a tariffe come la Giga 50 o Giga 40, oggi non posso passare in automatico alla tariffa Giga 120, che si rivela più vantaggiosa per costi e consumi.

Per attivare la Giga 120 i clienti di Iliad devono procedere con operazioni molto macchinose, come la sottoscrizione di una nuova rete e successivamente la conseguente attivazione ex novo di un nuovo numero di telefono.