Fino al 30 settembre in tutti, e soli, punti vendita Euronics Bruno, gli utenti si ritrovano a poter affrontare un buonissimo volantino, con il quale i prezzi sono in forte calo, e le quotazioni qualitative dei modelli disponibili, sono invece in fortissima crescita.

Come avete potuto notare dal paragrafo precedente, gli acquisti, almeno ai prezzi che andremo ad indicarvi, sono possibili solamente nei negozi di proprietà del socio Euronics Bruno, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Da segnalare la possibilità di affidarsi alla rateizzazione senza interessi, definita comunemente tasso zero, con pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

Euronics: le offerte sono incredibili

I prodotti in promozione da Euronics toccano ogni categoria merceologica, arrivando a spaziare anche nel mondo degli smartphone. In particolare risultano acquistabili alcuni ottimi modelli a prezzi veramente convenienti; un esempio può essere portato dall’Oppo A54, un terminale di fascia media, disponibile a 199 euro.

Le restanti proposte toccano il mondo Xiaomi, con Mi 11 Lite a 279 euro, Redmi Note 10 Pro a 289 euro, Redmi Note 10S a 249 euro, Redmi Note 9T a 169 euro o Redmi 9C a 179 euro. Per arrivare anche presso altri brand, come Motorola Moto E6i a 99 euro, Motorola E7 Power a 129 euro, Motorola Moto G30 a 199 euro, Wiko View 4 Lite a 99 euro, TCL 20Se a 129 euro, Vivo V21 a 399 euro, Vivo Y72 a 299 euro, Oppo Find X3 Lite a 379 euro, Oppo A94 a 299 euro, Oppo A15 a 129 euro e tantissimi altri ancora.

Il volantino Euronics lo potete comunque sfogliare nel dettaglio, aprendo questo link.