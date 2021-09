La casa automobilistica cinese Xpeng ha appena lanciato un’auto elettrica che promette di scuotere il mercato dominato al momento da Tesla.

È la berlina P5, che punterà a cercare di prendere le vendite di modelli come la Toyota Camry e la Honda Accord, oltre a disturbare i concorrenti con lo stesso tipo di propellente, come le Tesla, successo assoluto in Europa e in Cina.

Per superare la concorrenza, Xpeng ha costruito un auto tra le più attraenti in commercio. Oltre ad essere estremamente tecnologica e dotata delle più moderne dotazioni in fatto di sicurezza, multimedialità e guida autonoma. Inoltre avrà spazi interni privilegiati, un design futuristico e un’autonomia che può raggiungere i 550 chilometri nella sua variante più costosa. Il prezzo sarà molto allettante, la versione base sarà venduta intorno i 24mila euro fino ad arrivare a 34mila euro, meno della Model 3, la più economica di Tesla.

Le parole della società

“Con la P5, stiamo offrendo un nuovo livello di sofisticatezza e progresso tecnologico per le auto elettriche intelligenti in Cina a un prezzo competitivo. Crediamo che questa sia un’era che ridefinirà la mobilità nel suo insieme. Ora offriamo la migliore berlina familiare ad un prezzo competitivo, portando alcune delle funzionalità di assistenza alla guida più avanzate“, ha affermato He Xiaopeng, Presidente e CEO di XPeng, in una nota.

La casa automobilistica non ha ancora rivelato quali saranno la potenza e la coppia della P5, ma ha già informato i livelli di autonomia di ciascuno dei modelli, nonché i livelli del pacchetto di guida semi-autonoma che equipaggerà le vetture, noto come XPilot e che utilizza i sensori LiDAR come tecnologia operativa di base. Queste funzionalità possono essere aggiornate se il cliente paga, si possono installare anche le versioni più potenti.