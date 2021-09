L’iPhone 13 è qui, quindi non c’è bisogno di prevedere cosa potrebbe arrivare con l’iPhone 14 il prossimo anno. Tuttavia, secondo una fonte particolarmente ben posizionata, è in arrivo una ‘riprogettazione completa’ per il telefono di punta di Apple nel 2022.

Il noto tipster di Apple Mark Gurman di Bloomberg ha fatto una previsione nella sua newsletter regolare di Power On. Gurman non sempre indovina le specifiche hardware in termini di fughe di notizie e voci, ma le sue informazioni privilegiate di solito sono accurate.

iPhone 14: è ancora presto per pensare cosa aspettarci

Gurman afferma che l’aggiornamento iterativo che abbiamo visto con gli iPhone quest’anno sta dando agli ingegneri Apple il tempo di lavorare su aggiornamenti più importanti per il prossimo anno. Apparentemente il mini modello sta per essere tagliato, ma rimarranno quattro telefoni: il normale iPhone 14, due iPhone 14 Pro e un iPhone 14 Max.

Secondo Gurman, la riprogettazione dell’iPhone 14 vedrà l’iconica tacca dell’iPhone abbandonata a favore di una fotocamera selfie perforata che occupa molto meno spazio sullo schermo. Sembra che dovremo continuare ad aspettare una fotocamera sotto il display di Apple e che dovremo dire addio all’iconico notch sul display dei device.

Questo suggerimento su una riprogettazione non è completamente nuovo: altre fonti affidabili hanno affermato che è così che Apple affronterà la questione del cambio estetico dell’iPhone 14.Non ci sono molti dettagli su cos’altro potrebbe cambiare quando si tratta dell’aspetto dell’iPhone 14, ma ci aspettiamo di sentire più voci e speculazioni – e forse anche alcuni rendering trapelati – nei mesi che precedono il lancio.