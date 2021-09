Se siete amanti della famosa serie di film “Karate Kid”, avrete sicuramente sentito parlare e probabilmente guardato la serie TV intitolata “Cobra Kai”, una serie prodotta da Netflix dedicata alle vicende avvenute 30 anni dopo i fatti di Karate kid, un sequel a tutti gli effetti insomma, che vede Daniel Larusso e Johnny Lawrence maestri di karate scontrarsi in una guerra di ideologie contrastanti ma forse con gli stessi fini.

Dopo 3 stagioni che hanno riscosso un inaspettato quanto importantissimo successo, tutti erano e sono in attesa della quarta season, che dopo aver avuto conferma, ora ha anche un trailer ed una data di uscita, Netflix nelle scorse ore ha infatti rilasciato un official teaser con all’interno la data di rilascio del contenuto, vediamo insieme i dettagli.

Il trailer e la data di uscita

Il trailer riparte esattamente da dove ci eravamo lasciati, ovvero con i due dojo che uniscono le forze per contrastare la minaccia legata a John Kreese, che dopo aver assunto il controllo del Cobra Kai, vedrà il ritorno in suo aiuto di una vecchia conoscenza, Terry Silver, presente in Karate Kid 3.

Da qui emerge dunque come nella quarta season vedremo una guerra totale con la grande alleanza tra Johnny e Daniel, che metteranno da parte la rivalità per un fine superiore, ovvero i loro ragazzi, a cui devono la serenità che forse un po’ anche a causa loro hanno perduto.

La data di rilascio ufficiale come potete vedere a fine trailer è il 31 Dicembre di quest’anno, prima rispetto alla terza season, ciononostante ci sarà ancora da attendere.