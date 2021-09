L’ultimo grande volantino lanciato da Expert, punta a spingere l’azienda verso i primi posti della classifica dei rivenditori di elettronica del 2021, garantendogli a tutti gli effetti l’accesso verso la maggior parte degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbe cercare di risparmiare il più possibile.

La campagna promozionale, come sempre più spesso accade parlando di expert, risulta essere disponibile in ogni negozio sul territorio nazionale, con possibilità di accedere ai medesimi sconti anche online sul sito ufficiale. Solo in questo secondo caso è previsto il pagamento delle spese di spedizione, nel momento in cui l’utente richiederà la consegna presso il proprio domicilio.

Se volete i codici sconto Amazon, non dovete fare altro che iscrivervi subito a questo canale Telegram.

Expert: che offerte nel nuovo volantino

Il prodotto che maggiormente ha attirato la nostra attenzione, di tutto il volantino Expert, è chiaramente il Samsung Galaxy S21+. Il top di gamma del 2021, è finalmente in vendita ad un prezzo che non raggiunge cifre particolarmente elevate, fermandosi appunto a 799 euro, almeno per quanto riguarda la variante no brand con annessa la garanzia di 24 mesi.

Volendo ridurre la spesa finale, è comunque possibile affidarsi ad una soluzione decisamente più economica, perfettamente rappresentata dal Realme GT Master Edition. Il modello è da poco stato lanciato sul mercato, rappresenta una validissima alternativa ai top di gamma, in termini di design (unico nel proprio genere) ed ottime prestazioni generali.

Il volantino Expert lo potete scorrere direttamente qui sotto, in modo da conoscere da vicino ogni singolo sconto pensato per voi.