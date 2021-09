Trony continua a coinvolgere il maggior numero di utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, e finalmente disponibile su tutto il territorio nazionale.

Spendere poco con l’azienda è molto semplice, per accedere agli sconti non è necessario recarsi in specifici negozi sul territorio nazionale, ma basterà andare nel più vicino alla propria residenza, entro e non oltre il 6 ottobre 2021.

Trony: le offerte del volantino

Le promozioni racchiuse all’interno del volantino Trony sono davvero tantissime, e molto varie tra di loro. Il modello maggiormente interessante pare essere il Samsung Galaxy S21+, un dispositivo in vendita dal 2021 sul mercato italiano, e da sempre caratterizzato da prestazioni veramente uniche nel proprio genere. Il prezzo finale è ridotto rispetto al listino originario, sebbene resti ancora particolarmente elevato, serviranno 899 euro per l’acquisto definitivo della variante da 128GB di memoria interna.

Coloro che invece vorranno puntare su un modello più economico, troveranno pane per i propri denti nei dispositivi del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo Find X3 Lite, Samsung Galaxy A52s, Vivo Y72, Xiaomi redmi 9C, Motorola Moto G20 o similari, tutti disponibili a meno di 400 euro.

Indipendentemente dal prodotto scelto, ricordiamo essere commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nelle medesime location in cui sono stati completati gli acquisti.

I dettagli del volantino sono disponibili direttamente nelle pagine sottostanti, apritele per poterle visualizzare in alta definizione.