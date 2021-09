Iliad: offerte da 80 a 120GB in 5G, quest'ultima gratis ma solo per alcuni

Una scalata verso le vette più alte, o meglio il percorso di Iliad intrapreso fin dall’inizio per battere la concorrenza. Il noto provider proveniente dalla Francia si era prefissato fin dal primo giorno di riuscire ad arrivare allo stesso livello delle grandi aziende che da sempre si occupano di telefonia mobile in Italia.

Pian piano ci sto riuscendo. I risultati arrivano sempre di più così come gli utenti che sono ormai 8 milioni. Il merito è delle grandi offerte che costano poco offrendo tantissimi giga proprio come il caso dell’ultima da 120 giga in 5G con tutto senza limiti a 9,99 € al mese per sempre.

Iliad: il gestore consentirà a tutti coloro che pagano 9,99 al mese di avere gratis la Giga 120

Tutti gli utenti che in passato hanno sottoscritto un’offerta da parte di Iliad, oggi si ritrovano felici. Qualcuno che all’epoca pago 9,99 € al mese per avere magari 50 giga, oggi potrà effettuare un upgrade gratuito scegliendo la promo da 120 giga in 5G senza pagare il costo di attivazione.

Inoltre ricordiamo che è ancora disponibile l’offerta che comprende 80 giga in connessione 4G con minuti ed SMS senza limiti verso tutti. In questo caso il prezzo è di 7,99 € al mese per sempre.