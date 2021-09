Se vuoi risparmiare accedendo alla migliore offerta sul mercato, devi dare un’occhiata a quella di Iliad, il migliore operatore secondo l’ultima indagine Ipsos. Il 96% dei clienti si ritiene soddisfatto di questo provider. Effettivamente l’ultima promozione disponibile all’attivazione sul sito ufficiale è un’opera d’arte che unisce qualità, quantità e prezzo in una forza di equilibri magistrale. Scopriamo insieme il ricco bundle davvero economico.

Iliad: con GIGA 120 mai più senza internet e il 5G è incluso

Cosa si può avere di più dalla vita se non 120 Giga di traffico dati da utilizzare in un mese con 5G incluso a un prezzo bomba! Non è un sogno, è Iliad. Così nessuno rimarrà più senza internet. Questo operatore da diverso tempo ha reso disponibile agli utenti una tra le offerte migliori sul mercato.

Si tratta dell’offerta Iliad GIGA 120 che, a soli 9,99 euro al mese, offre un bundle mensile davvero incredibile. Una promozione non solo ghiotta, ma anche intelligente perché a un prezzo accattivante promette la “Luna”. Ecco cosa c’è incluso:

120 Giga di traffico dati per navigare in internet con connessione ultraveloce;

di traffico dati per navigare in internet con connessione ultraveloce; 5G incluso nell’offerta;

incluso nell’offerta; minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale ;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile ; SMS illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale ;

verso tutti i numeri di rete fissa e mobile ; minuti illimitati in Europa ;

in ; SMS illimitati in Europa ;

in ; 6 Giga di traffico dati dedicati in roaming Europa ;

di traffico dati dedicati in ; minuti illimitati verso fissi e mobili internazionali di oltre 60 destinazioni in Europa, USA e Canada.

E se non bastasse, scopriamo quali sono i servizi che Iliad include nella sua offerta GIGA 120 a soli 9,99 euro al mese, attivabile sul suo sito online o presso qualsiasi Simbox:

mi richiami ;

; HotSpot ;

; nessuno scatto alla risposta;

alla risposta; piano tariffario trasparente senza vincoli né costi nascosti;

né costi nascosti; controllo rapido del credito residuo ;

; segreteria telefonica;

telefonica; portabilità del proprio numero.

Vi ricordiamo che all’attivazione occorre aggiungere il costo della SIM pari a 9,99 euro una tantum. Inoltre, come si evince dalla pagina iniziale del sito web di Iliad, questa e le altre offerte sono vincolate dalla formula “per sempre“. Ciò vuol dire che non saranno oggetto di rimodulazioni.

Se 120 Giga vi sembrano molti e anche la GIGA 80 non fa al caso vostro, ecco il link per sottoscrivere l’offerta nascosta Iliad GIGA 40.