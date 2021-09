Il volantino Euronics attivato in questo periodo, pare essere assolutamente da non perdere, rappresenta la perfetta occasione per accedere ai migliori prodotti in circolazione.

La spesa da Euronics è davvero ridotta ai minimi termini, fino al 30 settembre, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, sarà possibile approfittare di sconti molto interessanti, applicati su innumerevoli prodotti di tecnologia.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i codici sconto Amazon più in voga del momento.

Euronics: quali sono i migliori sconti

I migliori sconti del volantino Euronics, toccano perlopiù smartphone legati alla fascia media della telefonia mobile, quindi dispositivi effettivamente in vendita a meno di 399 euro, e con i quali sono raggiungibili discrete prestazioni generali.

I modelli da acquistare ad occhi chiusi riguardano Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi Note 10S, Realme Narzo 30, il nuovissimo Realme GT Master Edition, lo Xiaomi Mi 11 Lite o anche altri modelli della stessa fascia di prezzo.

Volendo invece puntare diritti verso i top di gamma, da non perdere di vista l’incredibile Apple iPhone 12 Pro, l’ex punta di diamante dell’azienda di Cupertino, il cui prezzo attuale sfora di poco i 1000 euro, soffermandosi precisamente sui 1049 euro.

Non potendo riassumere in un unico articolo gli oltre 300 elementi inclusi nel volantino Euronics, consigliamo di aprire il sito ufficiale dell’azienda e scorrere tutte le pagine della campagna. Ricordatevi però che gli acquisti potranno essere completati solamente in negozio, ed ancora più precisamente nei punti di proprietà di Euronics Dimo.