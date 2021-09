Le nuove offerte Coop e Ipercoop sono veramente spaziali, possono indurre gli utenti a risparmiare decisamente più del previsto, a patto che comunque si voglia acquistare un modello di fascia intermedia.

Le riduzioni applicate dall’azienda sono disponibili, come sempre accade parlando delle suddette, solamente nei punti vendita fisici, non sul sito ufficiale. Gli acquisti possono essere completati ovunque in Italia, senza distinzioni o limitazioni particolari, nemmeno in termini di scorte.

Iscrivetevi il prima possibile al nostro canale Telegram ufficiale, sono disponibili i migliori codici sconto Amazon gratis.

Coop e Ipercoop: attenzione alle nuove offerte, vi faranno risparmiare

Le nuove offerte di Coop e Ipercoop vi fanno risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato, il Samsung Galaxy A22 rappresenta il fulcro centrale dell’intero volantino dell’azienda.

Il prodotto, appartenente alla fascia bassa della telefonia mobile, viene effettivamente commercializzato al prezzo di soli 179 euro, rappresentando una buonissima alternativa per gli utenti che vogliono godere di discrete prestazioni generali, risparmiando.

La caratteristica più importante riguarda la presenza di una batteria da ben 5000mAh, un componente che garantisce una autonomia decisamente superiore alla media, la quale permetterà di godere del prodotto per giorni prima di dover ricorrere alla ricarica.

Le restanti specifiche lo raccontano perfettamente nella fascia di appartenenza, ha un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, un processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, e 3 fotocamere nella parte posteriore.

Il volantino Coop e Ipercoop, per quanto ne concerne la parte legata alla tecnologia, è disponibile direttamente nel nostro articolo, in modo da conoscere da vicino i prodotti stessi.