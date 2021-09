Le auto sono sempre più smart e diventano Ancora più interessanti grazie a tutte le funzioni che vanno a facilitare la guida senza alcun dubbio. Nel frattempo dunque la tecnologa va avanti e molti sistemi vanno in pensione per lasciare spazio alle nuove frontiere della guida sicura e tech.

ADDIO Android Auto: arriva la nuova modalità di guida smart

Tra pochissimo non si potrà più usare la modalità Android Auto nelle vetture che diventano il concerto del tech su strada. Molto più semplicemente, l’applicativo utile per la connessione in auto tramite uno smartphone Android sarà dismesso dai dispositivi mobili stessi.

Sicuramente la sicurezza capeggia su qualsiasi servizio che ci alletta durante la guida. Ed è questo lo scopo del nuovo aggiornamento che vedrà un quasi addio ad Android Auto, che diverrà maggiormente performante e così anche la guida sarà notevolmente più sicura.

E’ stato per molti un fulmine a ciel sereno,in quanto questo addio è stato scovato per caso mediante l’ultima versione apk nella versione 4.6 della guida Andorid. Le nuove funzioni sembrano veramente tantissime, partendo dalle semplici scorciatoie che rendono l’imprevisto, sopratutto in grande affluenza sulle autostrade

Ci sarà quindi molto probabilmente una nuova versione già studiata da Google, la quale negli ultimi giorni ha fatto parlare e non poco di sé. Gli utenti avranno quindi l’opportunità di diminuire l’interazione con lo smartphone mentre sono alla guida, beneficiando quindi in sicurezza e comfort. Allo stesso tempo però non mancheranno le opportunità di rendere la propria auto smart e quindi pronta ad ogni evenienza.