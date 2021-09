Le relazioni di coppia, come risaputo, spesso volgono al termine a causa di tradimenti o atti di infedeltà da parte di uno dei due protagonisti. Da quando le conversazioni virtuali sono divenute parte delle nostre vite, sempre più tradimenti si verificano online. Per questa ragione, molte persone decidono di tenere sempre sotto controllo il profilo WhatsApp del partner.

WhatsApp, spiare il partner grazie alla chat desktop

Al giorno d’oggi sono molte le persone che ammettono di leggere o spiare le conversazioni del partner per accertare eventuali tradimenti o per confermare dubbi circa una possibile infedeltà.

La maggior parte degli individui guarda al WhatsApp del partner senza approfondire. La lettura diretta delle conversazioni è senza dubbio lo strumento più immediato per verificare la presenza di messaggi e contenuti sospetti. Questo sistema, seppure immediato, non sempre garantisce una totale efficacia. In presenza di elementi da nascondere il partner potrebbe cancellare in poco tempo i messaggi compromettenti.

Nelle ultime settimane però sempre più persone hanno deciso di affidarsi ad un secondo metodo più efficace: WhatsApp Web. Utilizzando la piattaforma desktop della chat, è possibile infatti leggere da remoto le conversazioni di uno smartphone

Per leggere le chat del partner con WhatsApp Web è necessario avere un dispositivo fisso a propria disposizione e il possesso dello smartphone altrui per pochi secondi. Attraverso il menù Impostazioni del profilo WhatsApp altrui si dovrà applicare la sincronizzazione dei messaggi da cellulare a pc. Sul dispositivo fisso sarà creata una precisa copia delle conversazioni. Le chat inoltre saranno anche aggiornate in tempo reale.