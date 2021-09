Netflix non ha esitato in questi primi giorni di Settembre ed ha aperto la stagione autunnale alla grande, con alcune delle serie tv più attese degli ultimi mesi. Se lo scorso 3 Settembre la piattaforma ha offerto ai suoi clienti i primi episodi dell’ultima stagione de La casa di carta, dalla scorsa settimana su Netflix è tornata una delle serie tv più popolari degli ultimi anni: Sex Education, con gli episodi della terza stagione.

Per l’autunno Netflix punta ad ampliare il suo già ricco pubblico, anche grazie a due offerte legate a società partner.

Netflix, le grandi promozioni a costi scontati

Una delle migliori promozioni per Netflix è quella garantita da TIM. I clienti del gestore italiano, in virtù dei nuovi listini streaming, potranno accedere al servizio al semplice costo di 12,99 euro. In questo prezzo mensile i clienti avranno libero accesso alla galleria di Netflix, ma anche tutte le serie tv ed i film di TIMvision con il decoder TIMvision Box a costo zero.

Altra importante promozione è quella targata Sky. Tutti gli abbonati della tv satellitare potranno aggiungere al loro ticket il pacchetto Intrattenimento Plus. Il costo di questo ulteriore pacchetto è di soli 5,99 euro. I clienti avranno la possibilità di guardare a prezzo scontato tutti i contenuti presenti su Netflix

Sempre per la tv streaming, poi, c’è da menzionare la tecnologia VPN. La VPN è un servizio consigliassimo e facile da usare per qualsiasi utente per navigare protetti in rete, e che se usato con i più noti servizi di streaming (Netflix, Amazon Prime Video) daaccesso a cataloghi più vasti.NordVPN, la migliore VPN attualmente in rete, offre un ottimo servizio ed è in offerta con un prezzo scontatissimo.