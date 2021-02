Sky da mesi è protagonista assoluta non solo nel campo della tv a pagamento, ma anche nel mondo della telefonia fissa. La media company già dalla scorsa estate mette a disposizione di molti suoi abbonati offerte per la Fibra Ottica. In linea con la sua confermata strategia commerciali, le migliori promozioni per la connessione internet sono garantiti agli utenti più fedeli

Sky, le migliori occasioni Fibra ottica per vecchi e nuovi abbonati

Attraverso le offerte per la Fibra Ottica, Sky premia la fedeltà di quei clienti che non hanno effettuato la disdetta del proprio piano satellitare. Tutti coloro che sono iscritti regolarmente alla piattaforma Extra attraverso il sito internet ufficiale possono beneficiare di una soluzione molto vantaggiosa per internet.

Le offerte previste da Sky sono due. In una prima promozione, gli abbonati avranno tre mesi a costo zero per la telefonia fissa: quest’offerta è dedicata a chi ha un piano per il satellitare attivo da almeno un anno. Ci sono, invece, sei mesi gratuiti per gli abbonati che hanno un piano satellitare valido da almeno sei anni.

Oltre alle classiche promozioni per i clienti più fedeli, per i nuovi abbonati Sky ha pensato ad una serie di promozioni all inclusive in grado di congiungere la componente alla componente satellitare.

Una delle migliori offerte di Sky del momento prevede un costo mensile di 39,99 euro. Nel pacchetto sono inclusi i canali del ticket Intrattenimento e per la componente telefonica la Fibra ottica sino ad 1 Gbps. Il prezzo è bloccato per i primi 18 mesi.