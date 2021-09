Ormai, dal momento in cui le pagine gialle cartacee sono cadute in disuso ci affidiamo a Google per cercare il posto dove ci vogliamo recare. Di fatto, le pagine gialle erano utili proprio per questo motivo, ossia cercare il posto che ci serviva più vicino alla nostra posizione. Attualmente, come detto poc’anzi, utilizziamo Google, e questo può andare a rappresentare un vero e proprio problema per Facebook, essendo che parliamo di un gesto ormai molto facile da compiere. Facebook però non vuole rimanere a guardare e vuole far sì che tramite un’app si possa riuscire a fare la medesima cosa. Di quale app parliamo? Ovviamente WhatsApp.

WhatsApp potrebbe andare a sostituire Google per la ricerca dei posti d’interesse