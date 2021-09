Le nuove offerte Expert possono davvero stupirvi molto più del previsto, grazie alla presenza di innumerevoli sconti speciali, applicati sui prodotti di fascia più alta della telefonia mobile.

Il risparmio è garantito per ogni acquisto effettuato, sia in negozio che direttamente tramite il sito ufficiale dell’azienda, in questo modo l’accessibilità è possibile praticamente per chiunque sul territorio. L’unica cosa da sapere riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra effettivamente mostrata a schermo.

Expert: occasioni ed offerte assurde

Expert promette agli utenti di raggiungere un livello di risparmio praticamente mai visto prima, infatti sono disponibili innumerevoli smartphone da meno di 400 euro, con i quali si possono ottenere buone prestazioni generali.

I modelli da acquistare subito sono Motorola E7i Power, Oppo Reno 4Z, Vivo Y70, Vivo Y72, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Mi 11 Lite o anche similari.

Gli utenti che invece vorranno puntare in alto, direttamente verso i più importanti prodotti del 2021, potranno acquistare il Samsung Galaxy S21+, uno smartphone che non necessita assolutamente di presentazioni, e che risulta impreziosito dal nuovo prezzo di vendita, pari a “soli” 799 euro, per la variante no brand con 128GB di memoria interna.

Una breve menzione per il Realme GT Master Edition, un modello da poco presentato al mondo, ma comunque in grado di garantire un ottimo rapporto qualità/prezzo, data la richiesta di soli 399 euro.