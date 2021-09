WindTre tenta i clienti dell’operatore virtuale di TIM, Kena Mobile, con la sua offerta GO 100 Special Easy Pay. A un costo di soli 9,99 euro al mese, i clienti che effettuano la portabilità del numero ricevono la possibilità di usufruire dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

WindTre GO 100 Special Easy Pay: ecco l’offerta per i clienti Kena Mobile!

I clienti Kena Mobile possono trasferire il loro numero a WindTre accedendo al sito ufficiale e procedendo con l’acquisto di una nuova SIM, che richiederà un costo di soli 10,00 euro, salvo promozioni; e che sarà spedita tramite corriere senza dover affrontare alcuna spesa aggiuntiva.

I costi extra sono inesistenti poiché, sin dall’attivazione della SIM, il gestore procede automaticamente con la disattivazione dei servizi a sovrapprezzo e propone gratuitamente tutti i servizi utili.

WindTre, dunque, include nel costo di rinnovo i seguenti servizi:

la segreteria telefonica

l’SMS di ricevuta di ritorno

il servizio di navigazione hotspot

il servizio Ti ho Cercato

l’app ufficiale WindTre

L’offerta WindTre GO 100 Special è rivolta esclusivamente ai clienti Kena Mobile ed è disponibile soltanto in versione Easy Pay. Quindi, al momento dell’attivazione sarà necessario indicare la modalità di pagamento che si desidera utilizzare per andare incontro alle spese previste scegliendo tra carta di credito, conto corrente e carta conto.

I clienti che desiderano poter affrontare le spese tramite credito residuo possono optare per una delle due ulteriori proposte dal gestore, i cui dettagli possono essere consultati accedendo alla pagina dedicata.