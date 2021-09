WindTre propone ad alcuni nuovi clienti una straordinaria offerta con 101 GB di traffico dati per la navigazione. La tariffa, denominata WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital, risulta essere disponibile esclusivamente per i clienti che procedono con il trasferimento del numero da uno dei gestori indicati da WindTre. Ecco, dunque, la lista fornita dall’operatore:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU

Passa a WindTre: ecco l’offerta da non perdere questo mese!

La WindTre GO 101 Star + Easy Pay Digital richiede una spesa di soli 7,99 euro al mese e permette di ottenere: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri; e 101 GB di traffico dati per la navigazione.

I servizi extra inclusi nel prezzo sono: l’SMS di ricevuta di ritorno, il servizio Ti ho Cercato, la segreteria telefonica, il servizio di navigazione hotspot.

L’attivazione non necessita alcuna spesa e può essere effettuata direttamente online. I nuovi clienti possono richiedere la SIM accedendo all’apposita pagina ufficiale del gestore. Questa sarà spedita tramite corriere senza dover affrontare spese extra, fatta eccezione per il costo iniziale di 10,00 euro, al quale sarà fondamentale aggiungere l’ulteriore spesa di 7,99 euro per il primo rinnovo anticipato della promozione.

WindTre tutelerà i suoi nuovi clienti da tutte le spese impreviste e dai costi aggiuntivi bloccando automaticamente tutti i servizi a sovrapprezzo. Utilizzando l’app ufficiale o accedendo al sito WindTre sarà comunque possibile gestire la propria linea e procedere con l’eventuale riattivazione dei servizi desiderati.