In primavera è partita la terza stagione di “Final Space”, uno degli show più apprezzati su Netflix. Olan Rogers, il creatore e la voce del personaggio principale Gary Goodspeed ha annunciato su YouTube che la terza stagione approderà sul servizio di streaming dal 16 settembre (questo giovedì).

A questo punto possiamo parlare delle novità più importanti che riguardano la nuova stagione. La prima riguarda il rinnovo della serie per nuovi episodi da parte di Adult Swim e la seconda è la firma della stagione da parte di Netflix. Ricordiamoci che, pur avendo il sigillo originale, la serie non è prodotta dal servizio di streaming.

La serie è stata già rinnovata per la terza stagione il giorno in cui è andata in onda negli Stati Uniti la sua ultima puntata. L’annuncio è stato fatto a Comic Book dal creatore Conan O’Brien.

Alcune info sulla prossima stagione

Nell’intervista, dice: “Ci sono sei stagioni pianificate finora. E abbiamo già una solida idea di cosa fare nella terza stagione, ma non posso ancora dire cosa accadrà“.

Cosa succederà nella terza stagione di Final Space è ancora un mistero, perché gli sceneggiatori hanno deciso di non far trapelare ancora nessuna notizia in merito. Possiamo sicuramente aspettarci qualcosa di straordinario da Adult Swim, che non ha mai deluso sotto il punto di vista della storyline.

Ci sono pochi dettagli sulla trama della terza stagione, poiché la serie è stata recentemente rinnovata. Tuttavia, immaginiamo che i nuovi episodi porteranno un seguito della fine del secondo capitolo.

Vale la pena ricordare che, nell’ultimo episodio della seconda stagione, con le chiavi dimensionali recuperate, la squadra si reca nello Spazio Interno, dove tenta finalmente di liberare Bolo.