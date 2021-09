WindTre non si tira indietro dal confronto diretto con gli altri operatori di telefonia mobile ed in particolare modo con Iliad. Il gestore arancione vuole difendere la sua leadership in Italia, attirando nuovi clienti anche grazie ad una serie di vantaggiose offerte low cost. Una delle migliori tariffe anche nel mese di Settembre sarà la Go Unlimited Star+.

WindTre sfida Iliad: questa la migliore tariffa con Giga no limits

La promozione WindTre Go Unlimited Star+ è un’occasione alternativa ad Iliad per gli utenti che desiderano modificare il loro piano. Questa tariffa presenta un costo inferiore rispetto ad Iliad ed anche soglie di consumo più ampie.

I clienti che andranno ad attivare la Go Unlimited Star+ riceveranno un pacchetto completo con Giga illimitati per la connessione di rete 4G e consumi senza limiti per chiamate e SMS verso tutti. Per questa ricaricabile WindTre ha previsto a listino un costo mensile di 7,99 euro.

C’è una novità sostanziale per coloro che attivano una SIM con WindTre. Rispetto ai mesi scorsi, infatti, l’operatore arancione prevede anche un costo bloccato nel primo semestre. In base alle nuove regole, nei primi sei mesi gli utenti non avranno rincari né sui prezzi né sulle soglie di consumo.

Per attivare la ricaricabile con Giga senza limiti sono però previste alcune condizioni da rispettare. In prima istanza, gli interessati dovranno impegnarsi a versare una quota extra dal valore di 10 euro. Al tempo stesso sarà necessario effettuare l’operazione di portabilità del numero da reti TIM, Vodafone ed Iliad.