Il Samsung Galaxy S22 sarà la prossima serie di punta premium del gigante tecnologico sudcoreano. Lo smartphone è già stato confermato e possiamo solo sperare che non ci saranno ritardi. La società probabilmente si assicurerà che i nuovi device saranno pronti in tempo per il primo trimestre del 2022 come smartphone di nuova generazione.

È stato detto molto sul Galaxy S22 e possiamo aspettarci che maggiori dettagli emergano fino al lancio ufficiale del prodotto. Le specifiche della fotocamera sono trapelate e abbiamo appreso che gli smartphone utilizzeranno Exynos 2200 in molte regioni.

Galaxy S22 sarà la prossima serie di punta di Samsung

Il Samsung Galaxy S22 Ultra potrebbe anche essere dotato di una fotocamera con zoom 10x oltre a un sensore di immagine RGBW da 50 MP. Samsung Galaxy S22+ potrebbe includere una batteria più piccola e la nuova serie potrebbe essere alimentata principalmente dal chipset Snapdragon 898, ma verranno rilasciate anche le versioni Exynos 2200.

Proprio di recente, i punteggi dei benchmark Galaxy S22+ sono emersi e abbiamo un’idea di come si comporterà lo smartphone. Geekbench ha elencato la RAM e il processore: 8 GB e Exynos 2200 SoC. Questo è per il modello Galaxy S numero SM-S906B. Un core funziona a 2,59 GHz mentre gli altri tre sono a 2,50 GHz e altri quattro a 1,73 GHz.

È importante notare che il dispositivo Samsung Galaxy menzionato nel benchmark funziona in modalità ‘energy_aware’. Significa che probabilmente il device funziona in modalità batteria. Forse i numeri del benchmark saranno più alti quando il device sarà in esecuzione in modalità normale.