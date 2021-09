A due anni dall’uscita dell’ultima stagione di Luther arriva la notizia tanto attesa dai fan: Idris Elba sta tornando. DI fatto è in preparazione un film Netflix per continuare e concludere la storia sospesa da ormai 2 anni.

Netflix: in arrivo un film su Luther

Il colosso dello streaming renderà disponibile un nuovo film sul Luther di Idris Elba, un film che racconterà il continuo della storia da dove la si era lasciata. Ovviamente la scrittura del film è affidata a Neil Cross, creatore della serie.

Come ci eravamo lasciati? Alla fine della quinta stagione, Luther è stato arrestato e Alice Morgan, la serial killer, data per morta. Uno spunto davvero interessante per scrivere un film intrigante e pieno di colpi di scena. Idris Elba a tal proposito ha dichiarato:

“Per me John deve prendere una decisione in galera. È abbastanza chiaro che sarebbe molto difficile per lui rimanere un poliziotto da qui in avanti. Credo che sia una premessa grandiosa per un film. Le ultime stagioni erano più come mini-film, il film ci consente di avere più momenti drammatici, però leggermente più compressi, è una dose più grande e allo stesso tempo più piccola di Luther.”

Non abbiamo purtroppo notizie ufficiali riguardo la direzione del film e l’uscita su Netflix, dunque non ci resta che aspettare. Restate connessi per non perdere nessuna novità.