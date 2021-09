Il nuovo volantino Expert, attivato in ogni negozio fino al 26 settembre, propone al consumatore l’occasione perfetta per raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati, riuscendo nel contempo a risparmiare cifre superiori rispetto alle più rosee aspettative.

Spendere poco con expert è davvero semplicissimo, ricordando che l’accesso ai medesimi prezzi è possibile anche online tramite il sito ufficiale. Solamente in questo caso, tuttavia, sarà necessario aggiungere anche le spese di spedizione, alla cifra effettivamente mostrata a schermo. Da non trascurare la possibilità di affidarsi alla rateizzazione a Tasso Zero, al superamento dei 199 euro di spesa effettivi.

Expert: occasioni a più non posso nel volantino

Gli smartphone in promozione da Expert sono davvero moltissimi, partono da una fascia medio-bassa, con Motorola Edge 20 a 349 euro, Vivo Y72 a 299 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 289 euro, Oppo Reno 4Z a 239 euro, Xiaomi Redmi Note 10 5G a 219 euro, Vivo Y70 a 199 euro, Xiaomi redmi 9C a 169 euro o Motorola e7i power a 99 euro.

Per poi salire verso i più costosi, e quotati, Samsung Galaxy S21+ 5G a 799 euro, Galaxy Z Fold3 a 1849 euro, Oppo Reno 6 Pro a 799 euro, Oppo Reno 6 a 499 euro o il buonissimo realme GT Master Edition a soli 399 euro.

Nelle oltre 26 pagine del volantino Expert si possono trovare e scovare occasioni per tutti i gusti, in grado di soddisfare chiaramente anche gli utenti più esigenti. Se volete scoprire ogni singolo prezzo, ricordatevi di aprire le pagine che trovate nell’articolo.